Samsun’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

KAZA VE YARALANMA OLAYI

Samsun’da meydana gelen bir trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yaren Sezer (27) yönetimindeki 55 AEA 426 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarparak takla attı ve ters döndü.

TEDAVİ VE İNCELEME SÜRECİ

Kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü Yaren Sezer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.