Samsun’da Otoparkçı Tutuklandı, Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’da yaşanan bir olayda, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında ücret yüzünden bir tartışma çıkıyor. Dün, İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi’ndeki otoparkta meydana gelen bu çatışma esnasında H.U., aracından tabancasını alarak M.S.’nin üzerine doğru geliyor ve ateş açarak M.S.’yi vuruyor. Bu arbede sırasında H.U. da elinden vuruluyor. M.S. kendisine ateş eden H.U. ile silahı almak için yerde uzun süre boğuşuyor. Olay, bir cep telefonu kamerası ile kayda alınıyor.

YANINA YARDIM BİLEŞENLERİ

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralı M.S., özel bir hastaneye kaldırılıyor; H.U. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başlıyor. Yapılan tespitler sonucunda M.S.’nin sol belinden giren merminin sol koltuk altından çıktığı, H.U.’nun ise sağ el parmağından vurulduğu belirleniyor. Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılardan M.S. taburcu olurken, H.U. hastanedeki tedavisinin ardından cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

TUTUKLAMA SÜRECİ

H.U.’nun polis sorgusu tamamlandıktan sonra Samsun Adliyesine sevk ediliyor. Nöbetçi mahkemeye ifadesini veren H.U., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Ertesinde yapılan araştırmalar, H.U.’nun daha önce 1994 yılında bir radyocuyu silahla vurarak öldürdüğünü ve 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığını ortaya çıkarıyor. Bu detaylar, olayın daha da dikkat çekici hale gelmesine yol açıyor.