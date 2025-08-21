Haberler

Samsun’da Panathinaikos Maçı İzlendi

MAÇIN TAKİP EDİLMESİ

Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı müsabaka, Samsun’da dev ekranda takip edildi. Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekran sayesinde kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabakayı büyük bir heyecanla izledi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Samsunsporlu taraftarlar, 27 yıl aradan sonra Avrupa’da mücadele eden takımlarını, ellerinde bayraklar ve meşalelerle destekliyor. Maç boyunca izleyiciler, tribünleri aratmayan bir coşkuyla tezahüratlar yaparak takımlarına destek veriyor. Bu destek, takım için büyük bir moral kaynağı oluşturuyor.

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

