SAMSUN’da Park Ücreti Tartışması Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Samsun’un İlkadım ilçesinde, otopark işletmecisi Hikmet U. (72), park ücreti yüzünden tartıştığı müşteri Murat S.’yi (52) tabancayla bularak yaraladı. Olay, Hançerli Mahallesi’nde bulunan otoparkta gerçekleşti ve tartışmanın büyümesiyle Hikmet U. tabancasını çıkararak ateş etti.

ARAŞTIRMA VE YARALANMA

Murat S., belinden vurulurken, arbede esnasında Hikmet U.’nun elinden tabancayı aldı. Bu sırada Hikmet U., tabancanın kazara patlamasıyla sağ el baş parmağından yaralandı. Olayın görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, kargaşanın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

TEDAVİ VE GÖZALTINDAKİ İŞLEMLER

Murat S., yaralandıktan sonra otomobiliyle özel bir hastaneye giderek tedaviye alındı. Olayın hemen ardından, polis ekiplerine ihbarda bulunarak tabancayı teslim etti. Hikmet U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GEÇMİŞİ VE CİNAYET SUÇU

Hikmet U.’nun daha önce 1994 yılında işlediği bir cinayet suçundan cezaevine girdiği ve 8 yıl hapis yattığı bilgisi edinildi. Bu olay, başka bir cezai geçmişe sahip bir kişinin mevcut durumu üzerindeki etkilerini tekrar gözler önüne seriyor.