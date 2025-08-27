Samsun’da Perde Takarken Düşen Genç Yaralandı

GENÇ KIZ 3. KATTAN DÜŞTÜ

Samsun’un Atakum ilçesinde, perde takmaya çalışırken 3. kattan düşen genç kız yaralandı. Yenimahalle Mahallesi 3300. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında yaşayan E.B.B. (20), perde takma esnasında dengesini kaybedip açık pencereden aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Yaralanan genç kız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Ayrıca, polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı. E.B.B’nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olduğu bilgisi alındı.