SAMSUN’DA PICKLEBALL ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Samsun’da pickleball etkinliği gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda katılımcılar pickleball oynama fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlar arasında AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve birçok vatandaş yer aldı.

PICKLEBALL HEYECANI DEVAM EDİYOR

Samsun Pickleball Dernek Başkanı Semih Üzer, yaptığı yazılı açıklamada, katılımcılarla birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Samsun’da pickleball heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızın katılımlarıyla pickleball sahasında buluştuk. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte raketlerimizi alıp keyifli bir gün geçirdik. Pickleball sporunun her yaştan insana hitap eden yönünü bir kez daha yaşama fırsatı bulduğumuz bu etkinlikte, spora verdikleri destekten dolayı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve il başkanımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

SPORE DESTEK SÜRECEK

Üzer, pickleball’un Samsun’un dört bir yanında yaygınlaştırılması ve çocuklar ile gençlerin sporla buluşturulması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.