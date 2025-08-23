Samsun’da, Polis Büyük Ecza Deposu Buldu

SAMSUN’DA YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri dijital izleme yöntemiyle büyük bir sentetik ecza deposunu ortaya çıkardı. Toplamda 171 bin 824 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu operasyon dahilinde 5 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uzun bir süredir dijital inceleme ve takip çalışmaları yapıyordu. Bu incelemeler sonucunda uyuşturucu depolayan bir grubun izine ulaşıldı.

DİJİTAL MATERYALLERİN İNCELENMESİ

Operasyona ilk olarak B.T. isimli şüphelinin ikameti üzerinden başlandı. Burada ele geçirilen dijital materyaller dikkatlice incelendi ve yapılan incelemeler sonucunda, bir depoda sentetik ecza sayımı yapan kişilere ait görüntüler elde edildi. Bu görüntülerde yer alan şüpheliler; Ş.D., O.İ. ve Y.E.Ö. olarak belirlendi ve dijital materyallerden elde edilen bilgiler ile depo adresi tespit edildi. Operasyonun detayları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu belirlenen depo adresine baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen baskında, depoda önemli miktarda malzeme ele geçirildi. 150 bin adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek bulundu. Operasyonun ilerleyen aşamalarında, şüphelilerden birinin Kavak ilçesinde babaannesine ait evde sentetik ecza sakladığı yönünde bilgiler edinildi. Bu adreste yapılan aramada da 19 bin 824 adet sentetik ecza tespit edildi. Sonuçta, toplamda 171 bin 824 adet sentetik ecza ele geçirilen operasyon kapsamında, B.T. (30), B.T. (28), Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.