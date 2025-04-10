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Samsun’da Polis Haftası Kutlandı

SAMSUN’DA EMNİYET TEŞKİLATININ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Samsun’da Emniyet Teşkilatı’nın 180. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler, polis merkezini ziyaret etti. Canik Kızılay Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Polis Haftası için özel bir kutlama düzenledi.

ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE SEVGİ

Okulun bahçesinde polislere olan sevgilerini ifade eden pankartlar açan minik öğrenciler, sonrasında Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek polislerin bayramını kutladı.

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