Samsun’da Polis Kaçak Midye Ele Geçirdi

POLİS KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT VERMİYOR

Samsun’da ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Havza ilçesinde yapılan denetimlerde bir kamyonetin kasasında gizlenmiş 200 çuval içinde toplamda 3 ton 500 kilo kara kıllı midye ele geçirildi. Bu operasyon, şehirdeki su ürünleri kaçakçılığını önlemek için atılan önemli adımlardan biri olarak kaydediliyor.

CEZA UYGULAMALARI BAŞLATILDI

Nakil işlemini yapan iki kişiye, “Su Ürünleri Kanunu” çerçevesinde toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulanıyor. Ele geçirilen midyeler ise sağlıklı bir deniz ekosisteminin korunması amacıyla polis ekipleri tarafından doğal yaşam alanları olan denize geri bırakıldı. Ayrıca, kamyonetin fazla tonaj taşıdığı da tespit edilerek karayolları yol kenarı denetim istasyonu tarafından 51 bin 026 TL idari para cezası kesildi.