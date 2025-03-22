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Samsun’da Polis Memuru Hayatını Kaybetti

GENÇ POLİS MEMURU KENDİSİNİ VURDU

Samsun’da, aracı içinde kendisine tabancayla ateş ederek intihar eden genç kadın, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki G.A., bir çocuk annesi polis memuruydu ve Tekkeköy’de özel otomobilinde kendisini vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Polis memuru G.A., ağır yaralı olarak çevredeki bir özel hastaneye götürüldü. Buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen G.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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