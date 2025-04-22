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Samsun’da PoliS Operasyonu, UyuŞturucu Samandı

POLİS OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU VE SİLAH PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, silah parçaları ve uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, şüpheli görülen iki kişi durdurularak üzerlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

YAPILAN ARAMADA BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Yapılan aramalar neticesinde, toplamda 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca namlusu, 5 tabanca sürgüsü ile çeşitli tabanca parçaları, 2 şarjör, 9 fişek, 2 hassas terazi, 7 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 59 sentetik ecza ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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