Samsun’da Polise Saldıran Kişi Tutuklandı

POLİS MERKEZİNDE TARTIŞMA

Samsun’da bir şahıs, şikayet amacıyla gittiği polis merkezinde polislerle yaşadığı tartışma sırasında, bir polis memuruna kafa attı. Olay, Canik ilçesinde yer alan Irmak Polis Merkezi’nde gerçekleşti.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, E.K. (40), ev sahibini şikayet etmek için gittiği polis merkezinde, polislerle tartışmaya başladı. İddialara göre, E.K. “görevli memura görevi yaptırmamak için direnme” suçunu işleyerek gözaltına alındı. Bugün, Samsun Adliyesine sevk edilen E.K., mahkeme tarafından tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.