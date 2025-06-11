Samsun’da Polisin Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Samsun’da polis tarafından yürütülen bir operasyon sonucunda likit esrar, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yapılan operasyon sırasında Ç.K. (33) isimli kişinin üzerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirdi. Bu aramada 660 ml likit esrar, 1 adet hassas terazi ve 50 adet tabanca fişeği bulundu.

Yapılan sorgulamada, şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı da tespit edildi. Ç.K.’nin ifadesinin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. Soruşturma süreci sürüyor.