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Samsun’da Polisiye Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’da polis, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca toplamda 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

NARKOTİK ŞUBE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. İki ilçede yapılan bu operasyonlar neticesinde, önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLERİN DETAYLARI

Yapılan çalışmalarda toplam 259 adet sentetik ecza, 33,57 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır 9,05 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tabanca fişeği bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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