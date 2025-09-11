Samsun’da Polisten Dolandırıcıya Darbe

DOLANDIRILMA TUZAĞI VE KURTARILMA ANLARI

Samsun’da 69 yaşındaki bir kişi dolandırıcılardan polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Dolandırıcılara aktarılan 1 milyon TL’lik para, bankada bloke edilerek geri alındı. Alınan bilgilere göre, Samsun’da yaşayan 69 yaşındaki İ.G., kendisini telefonla arayan dolandırıcılarla karşılaştı. Dolandırıcılar, İ.G.’ye polis ve savcı olduklarını söyleyerek sahte bir operasyon senaryosu sundu. Yaşlı adam, telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara ilettiğinde, hesabından 1 milyon lira transfer edildi.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ

Dolandırıldığını fark eden İ.G., hemen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurdu. Polis ekipleri, vakit kaybetmeden ilgili banka ile iletişim kurdu. Yapılan görüşmelerle dolandırıcının hesabına aktarılmış olan 1 milyon TL’ye anında bloke konuldu. Dolandırıcıların kendilerini “başkomiser” olarak tanıtıp, “banka görevlileri suç örgütüyle bağlantılı” yalanı söyleyerek mağduru korkuttukları tespit edildi.

DOLANDIRILIKTAN KURTULMA VE SORUŞTURMA

Banka güvenlik birimi, şüpheli işlemi fark edip mağdur İ.G.’yi aramaya başladı. Ancak dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden görüntülü arama yaparak, mağdurun telefonunu kapattırmamaya çalıştı. Fakat İ.G. telefonu kapatmayı başardı ve bu sayede daha büyük bir kaybın önüne geçildi. Şu an bloke edilen paranın durumu ile ilgili soruşturma ve dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.