Samsun’da Proje Kapanış Programı Yapıldı

KAPANIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Samsun’da “Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi”nin final programı gerçekleştirildi. Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından yürütülen bu proje tamamlandı. Huzurevi sakinlerinin hayallerinin gerçeğe dönüşmesine yönelik projenin sona ermesi dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, projelerle ilgili bilgi verildi.

Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, burada yaptığı konuşmada, büyükler için her zaman anlamlı ve güzel projeler üretmek adına çalışacaklarını ifade etti. Huzurevi sakinlerinin isteklerine önem verdiklerini aktaran Aydın, “Büyüklerimiz bizim için kıymetli. Lütfen zaman zaman büyüklerimizle bir araya gelmeye özen gösterelim. Kendilerinden öğreneceğimiz çok şey var. Biz her ne kadar bilgiye sahip olsak da hayat tecrübesi denen hazine başka bir şeydir. Bize hayat yolunda o tecrübeleri ışık olacaktır, bize yol gösterecektir. Ben fırsat buldukça onları dinlerim ve ziyaret ederim. Kendilerinden çok şey öğreniyorum.” şeklinde konuştu.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise projeye başlarken hayaller kurduklarını belirtti. Ellerinden geldiği kadar huzurevi sakinlerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Gürsel, “Kimi polis olmak istedi, kimi hiç oturamadığı okul sıralarına oturabilmek istedi. Hayatın her anında umut olduğunu, yaşın sadece sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte hem ders aldık hem de ilham kaynağı olduk. Büyüklerimizin gözlerindeki ışıltı ve sevinci gördük, yaşadığımız bu duygular tarif edilemez.” dedi.

Konuşmaların ardından projede yer alan kurum ve huzurevi sakinlerine teşekkür belgesi takdim edildi. Program, huzurevi sakinlerinden oluşan koronun konseri ile sona erdi.