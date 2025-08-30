Samsun’da Resepsiyon Düzenlendi, Kutlandı

RESEPSİYONUN DÜZENLENMESİ

Samsun Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle özel bir resepsiyon gerçekleştirdi. Vali Orhan Tavlı, etkinliğin yapıldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu önünde, Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünü Samsun gibi tarihi bir şehirde kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tavlı, Milli Mücadele’nin başlamasıyla ilgili olarak “İstiklal Madalyası’na kavuşmanın heyecanını hep beraber yaşıyor ve paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hedefine ulaşan kurtuluş mücadelesinde Samsun Mavnacılar Loncası’nın katkılarından bahsederek, “TBMM tarafından 11 Şubat 1924’te verilmiş olan İstiklal Madalyası’nı almanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

MÜZİK DİNLETİSİ VE PROTOKOLÜN KATILIMI

Resepsiyon sırasında, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından çeşitli müzik dinletileri sunuldu. Konuklar, marşların seslendirilmesiyle coşkulu anlar yaşadı. Ayrıca, protokol üyeleri ve gaziler, İstiklal Madalyası’nı Samsun Valiliği’ne teslim etti. Vali Tavlı, İstiklal Madalyası’nı makamındaki duvara astı. Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın gibi birçok kamu kurumu temsilcisi katılım gösterdi.