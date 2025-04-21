Samsun’da Saç-Sakal Kesimi 500 TL

SAMSUN’DA YENİ FİYAT TARİFESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Samsun’da yeni fiyat tarifesiyle birlikte saç-sakal kesim ücreti 500 TL olarak belirlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinde olduğu gibi Samsun’daki erkek berberlerinde de geçerli olacak fiyat tarifesi açıklandı. Samsun Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Zabit Pilan, mevcut tarifede 350 TL olan saç-sakal kesim ücretinin 500 TL’ye çıkarıldığını bildirdi.

ARTAN MALİYETLER YENİ TARİFENİN NEDENİ

Zabit Pilan, artan maliyetlerin yeni fiyat tarifesini zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Pilan, “Samsun’da yeni fiyat tarifesi belli oldu. Saç-sakal yıkamalı tıraşı 500 lira yaptık. Sakal tıraşı 180 lira, saç kesimi de 300 TL oldu. Fiyatlar çok da pahalı değil, çok da ucuz değil. Çünkü son zamanlarda hem kiralarımız çok arttı, masraflarımız da yükseldi. Bu nedenle küçük esnaf zaman zaman zor durumda kalıyor” dedi. Yeni tarifeye uymayan berberlerin cezai işlemle karşılaşabileceğini belirten Pilan, müşterilere de tarifeleri sormalarını tavsiye etti.

BERBERLERİN PAZAR TATİLİ UYGULAMASI

Zabit Pilan, 25 yıldır Samsun’da berberlerin pazar günü tatil yaptığını ve bu uygulamanın Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı. “Yaklaşık 32 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Bu işi sevgiyle yapıyoruz. 35 senelik berberlik tecrübem var. Hala bayrama 2-3 gün kala dükkanıma gidiyorum. İnsanlarla çalışmak çok önemli bir meslek” açıklamalarında bulundu. Pilan, pazar günü çalıştıkları takdirde berberlerin polis tarafından ceza kesilecek duruma geleceğini de dile getirdi.

YENİ FİYAT TARİFESİ GÜNCEL DURUM

Samsun ve çevresindeki toplam 750 berberin yeni tarifeye uyması gerektiğini belirten Pilan, 1. sınıf berber dükkanlarındaki fiyat tarifesinin detaylarını açıkladı: “Sakal tıraşı 180 TL, modelli sakal tıraşı 300 TL, saç kesimi 300 TL, saç kesim ve yıkama 350 TL, saç-sakal kesim 500 TL, saç yıkama ve fön 180 TL, bıyık boyama işlemi 200 TL, çeşitli işlemler 120 TL, cilt bakımı 250 TL, manikür 300 TL, pedikür 500 TL, saç boyama 800 TL, yanak ağdası 150 TL, komple yüz ağdası 250 TL, perma 1.400 TL, damat tıraşı 2.500 TL.”