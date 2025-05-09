Samsun’da Sağanak Yağmur Sorun Yarattı

SAĞANAK YAĞIŞ SAMSUN’DA ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Samsun’da etkili olan sağanak, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşatıyor. Özellikle öğleden sonra bastıran yağış sonucunda yolların birçok noktasında su birikintileri oluşuyor. İlkadım ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde araçların ilerlemesi güçleşiyor.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNLEMLER ARTTI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, ıslanmamak için çatı altlarına sığınmayı tercih ediyor. Trafik ekipleri de bazı noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde sürekli uyarıyor. Bu durum, günün büyük bir bölümünde etkisini sürdüren sağanak yağış ile birlikte sürücüler ve yayalar için zorlu bir ortam oluşturuyor.