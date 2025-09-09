Samsun’da Sağlıklı Çocuk Şenliği Yapıldı

SAĞLIKLI ÇOCUK TEMASIYLA ŞENLİK DÜZENLENDİ

Samsun’da Halk Sağlığı Haftası etkinliği çerçevesinde “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği” gerçekleştirildi. İlkadım Tepecik İlkokulu’nda düzenlenen bu etkinlik, Samsun İl Koordinasyon Kurulu tarafından planlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden destek alınarak, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay ve İlkadım Belediyesi iş birliği ile hayata geçirildi.

ETKİNLİĞE KATILIM YÜKSEK OLDU

Şenliğe İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Şevki Gülay, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Abdullah Akça ve diğer kurum yöneticileri ile öğrenciler katıldı. Şenlik süresince kurulan stantlarda öğrencilere fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, ilk yardım bilgilerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık Hizmetleri konusunda uygulamalı eğitim sunuldu.

ÇOCUKLAR SAĞLIK ELÇİLERİ OLACAK

Yetkililer, etkinlikten elde edilecek bilgilerin çocukların sağlık alanında bilinçlenmesini sağlamak ve onları birer “sağlık elçisi” olarak topluma kazandırmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Eğitimlerin, çocukların sağlık konularında farkındalık yaratmasına olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.