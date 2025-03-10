Samsun’da Şahin Ekiplerine 11 Yeni Motosiklet

YENİ MOTOSİKLETLERİN TAHSİSİ

Samsun’da trafik güvenliğini sağlamak ve kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla görev yapan motosikletli trafik polis timlerine, halk arasında “Şahin ekipleri” olarak bilinen birimlerine 11 yeni motosiklet tahsis edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 24 Şahin ekibine eklenen yeni motosikletlerle birlikte ekip sayısı toplamda 35’e ulaştı.

TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeni motosikletlerin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine eklenmesi dolayısıyla 10 Mart’ta bir teslim töreni gerçekleştirildi. Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, törende yaptığı konuşmada, yeni motosikletlerin trafik kazalarına müdahale, trafik denetimleri ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesindeki etkinliği ve hızı artıracağını ifade etti. Konuşmaların ardından yeni motosikletler, Şahin ekiplerine teslim edilerek görev almaya başladı.

Etkili GÖREV HEDEFİ

Samsun genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, Şahin ekiplerinin bundan sonraki süreçte daha etkili görev yapmaları hedefleniyor.