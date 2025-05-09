Samsun’da Sahte Alkol Ele Geçirildi

SAMSUN’DA OPERASYON

Jandarma ekipleri, Samsun’da gerçekleştirdikleri operasyonda 25 litre sahte içki ve 65 litre etil alkol ele geçiriyor. Alınan bilgilere göre, Çarşamba ilçesinde jandarma, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen bir araştırma sonucunda İ.B. (64) isimli bir şahsın sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisini elde etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şahsın evine düzenledikleri aramada, 25 litre sahte rakı, 65 litre etil alkol, 2 adet anason aroması kiti, 50 gram toz esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca ve 19 adet tabanca fişeği buluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.