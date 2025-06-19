Samsun’da Sahte Alkol Operasyonu Gerçekleştirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun merkezli olarak İstanbul ve İzmir’in de içinde bulunduğu toplam 8 ilde sahte alkol şebekesine yönelik gerçekleştiren eş zamanlı operasyonda, 4 ton 250 kilo etil ve metil alkol ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol üretimi ve kaçakçılığına yönelik bir çalışma yaptı.

EYLEM VE BULGULAR

Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir illerinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 10 şüpheli kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalara göre, Samsun’a büyük miktarda etil alkol gönderildiği belirlenen İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir adres üzerinde yapılan baskın sonucunda, sahte etil alkol oluşturan bir imalathane tespit edildi. İş yerinde yapılan incelemelerde, 4 ton 250 litre etil/metil alkol, 500 adet 5 litrelik boş bidon, 200 adet bidon kapağı, 2 adet elektrikli sıvı transfer pompası, 1 adet 12 gözlü bidon dolum makinesi, 6 adet metal damıtma kazanı ve bunlara bağlı hortumlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

MALZEME VE DEĞER

Operasyonun bugüne dek gerçekleşen kısmında, toplamda 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzemelerin bulunduğu doğrulandı. Ele geçirilen bu malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu tahmin ediliyor. Soruşturma süreci devam ediyor.