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Samsun’da Sahte Çek Operasyonu: 2 Gözaltı

SAHTE ÇEK OPERASYONU

Samsun’da meydana gelen sahte çek olayı ile ilgili polis, 873 bin liralık vurgunu engelledi. Olay kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesinde sahte çeklerle dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen iki şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin iş yerinde yaptığı aramalar sonucunda toplam değeri 873 bin lira olan sahte çekleri ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında “Resmi belgede sahtecilik” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci devam ediyor.

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