Samsun’da Saldırıyla Bar Çalışanı Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’da meydana gelen silahlı saldırıda, motosikletli iki kişi bir bar çalışanını sırtından vurdu ve yaraladı. Olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde gerçekleşti. İki kişi motosikletle bara yaklaşarak tabancayla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda bar çalışanı Ö.A., ağır yaralanarak sırtından vuruldu. Yaralı, hemen ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonucunda A.A. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bakan Kurum, Aydın’da Çalışmaları Değerlendirdi

Bakan Murat Kurum, Aydın'da yerel yöneticilerle bir araya gelerek kentsel dönüşüm projelerini gözden geçirdi ve riskli yapıların yenilenmesiyle şehrin afetlere karşı güçlendirileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Spor’u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne terfi eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Külliye'de ağırladı.

