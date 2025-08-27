Samsun’da Saldırıyla Bar Çalışanı Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’da meydana gelen silahlı saldırıda, motosikletli iki kişi bir bar çalışanını sırtından vurdu ve yaraladı. Olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gece saatlerinde gerçekleşti. İki kişi motosikletle bara yaklaşarak tabancayla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda bar çalışanı Ö.A., ağır yaralanarak sırtından vuruldu. Yaralı, hemen ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonucunda A.A. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.