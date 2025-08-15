Samsun’da Şeftali Üreticileri Hasat Yapıyor

ŞEFTALİ ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Hacılıçay Mahallesi’ndeki şeftali üreticileri sezonun son ürünlerini topluyor. Yıldızlı gelenekle 20 yıldır bu meslekle uğraşan çiftçi Sefa Sezgin, 20 dönümlük arazisinde bu yıl yaklaşık 40 ton ürün elde ettiğini aktarıyor. Sabah saat 05.00’te bahçelerine girdiklerini belirten Sezgin, “Öğlene kadar toplama yapıyoruz, sıcakta toplamıyoruz ki meyvemize zarar gelmesin. Amacımız, tüketiciye taze şeftali ulaştırmak” şeklinde konuştu.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Bu yıl kışın yaşanan yanma ve donma olaylarının bazı şeftali çeşitlerini etkilediğini belirtmesine rağmen genel verimin iyi olduğunu ifade eden Sezgin, kahverengi kokarca zararlısına karşı Samsun İl ve Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü’nden aldıkları destekle ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiklerine değindi.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Fiyatlardan kısmen memnun olduklarını dile getiren Sezgin, “Hasadın başında 30-60 TL arasıydı, şimdi 80-100 TL bandına çıktı. Ancak girdi maliyetleri çok yükseldi. Enflasyon bizden hızlı ilerliyor” açıklamasında bulundu.