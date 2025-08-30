Samsun’da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ

Samsun’da, şehitleri anmak için bir mevlidi şerif programı gerçekleşti. Kamu Yararını Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun Şubesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte, şehitler ve ahirete irtihal eden yakınları için dualar okundu.

PROGRAMDA KATILIM GÖSTERENLER

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Koray Yağcı, Kamu Yararını Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun Şube Başkanı Mustafa Yaşar Koç, emekli polis memurları ve fahri üyeler katılım sağladı. Bu anlamlı program, katılımcılar arasında bir araya gelme ve birlik duygusunu pekiştirdi.