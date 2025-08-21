Samsun’da Şiddeti Kınıyoruz, Sağlık Önemlidir

ŞİDDET OLAYINI KINADI

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum ilçe kongresi delege seçimleri sırasında meydana gelen şiddet eylemini kınadı. Özdağ, “Partimizin çatısı altında şiddete, zorbalığa ve baskıya asla yer yok. Hiçbir siyasi hesap, bir insanın sağlığından daha değerli değil” şeklinde açıklama yaptı. Olayın ardından sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını da dile getiren Özdağ, parti üyesi Ayhan Abdik’in beyin kanaması geçirdiğini ve tedavisinin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde takip edildiğini aktardı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Hazırlanan raporun Merkez Yönetim Kurulu’nda değerlendirildiğini ve Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başlatıldığını belirtti. Özdağ, “Partimizin çatısı altında şiddete, zorbalığa ve baskıya asla yer yoktur. Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın şiddeti reddediyoruz. Hiçbir makam, hiçbir tartışma, hiçbir siyasi hesap; bir insanın sağlığından ve yaşamından daha değerli değildir” diyerek Ayhan Abdik’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.