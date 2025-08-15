Samsun’da Silahla Yaralama Olayı, Yakalandı

SAMSUN’DA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI

Samsun’un Bafra ilçesinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Olay, Büyükcami Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.K. (41) ile aralarında daha önce oluşan bir husumet bulunan R.L. sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada R.L., tabancasını çıkararak S.K.’ye ateş açarak karın ve kol bölgelerinden vurdu. Yaralı olan S.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından kaçan R.L., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu Canik ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. R.L., olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.