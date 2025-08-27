Samsun’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SAMSUN’DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Samsun’un Atakum ilçesinde gece saatlerinde motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda bir bar çalışanı yaralandı. Olay, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Motosikletle gelen saldırganlar, bara doğru tabancayla ateş açarak olay yerinden hızla kaçtı.

BAR ÇALIŞANI YARALANDI VE TUTUKLAMA

Saldırı sırasında, bar çalışanı Ö.A. sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay sonrasında hemen ambulansa alınarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi süreci başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili A.A. isimli bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., mahkeme kararıyla tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevine gönderildi.