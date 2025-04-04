Samsun’da Silahlı Saldırıda 5 Kişi Yaralandı

SAMSUN’DA MEZARLIKTA SİLAHLI SALDIRI: 5 KİŞİ YARALANDI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı’nda, Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4’ü aynı aileden olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 17 yaşındaki B.Y., avukatıyla birlikte polise teslim oldu.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

29 Mart Cumartesi günü meydana gelen olayda, İbrahim Y. (31) karnından ve iki bacağından, Ertan Y. (26) sağ ve sol ayağının üç yerinden, Zöhre Y. (27) sağ dizinden ve Ceylan Y. (35) sol ayak bileğinden vurularak yaralandı. Saldırı sırasında karşı tarafta bulunan Çağla S. ise seken bir mermiyle hafif şekilde yaralandı.

ŞÜPHELİNİN TESLİM OLMASI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Firarda olduğu belirtilen 17 yaşındaki B.Y., avukatı Özkan Güreş ile birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, olayın arkasındaki nedenler ve faillerin yargı süreci yakından takip ediliyor.