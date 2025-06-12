Samsun’da Sinan A. Tahliye Edildi

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’un Atakum ilçesinde, Damla Korkmaz (32), sokakta dövüp taciz ettiği iddia edilen Sinan A. (30), tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Olay, 5 Mart’ta Atakent Mahallesi’nde gerçekleşti. Damla Korkmaz, yürüyüş yaptığı esnada Sinan Aladağ’ın sözlü tacizine maruz kaldı. Aladağ, kendisine cevap vermeyen Korkmaz’ı darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde Korkmaz’ın yüzünde 2 kırık olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA OPERASYONU

Olayla ilgili çalışma yürüten Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, 7 Mart’ta Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Aladağ hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Cinsel suça teşebbüs’ suçlarından 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

DURUŞMA VE SAVUNMA

Bugünkü duruşmada, Sinan Aladağ tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mağdur Damla Korkmaz ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık, savunmasında, “Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması dolayısıyla refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum, çok pişmanım” diye belirtti. Sanığın avukatı Burhan Kılınç ise “Müvekkilim sadece adres sormak için yaklaştı. Mağdurun haksız tahriki sonucu omzundan iteklemesiyle kazayla yaraladı. İddialar mağdur beyanlarına dayanmakta, somut delil mevcut değil. Müvekkilin beraatini talep ederiz” ifadesini kullandı.

TAHLİYE KARARI VE ETKİLERİ

Mahkemede, “Sanık hakkında kesin suç şüpheleri bulunsa da, sanığın suçunu kabul etmesi ve delil karartma ihtimalinin olmaması sebebiyle, tutuklama gereği kalmadığına karar verilerek sanığın tahliyesine ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi” denildi. Duruşmanın ardından, Damla Korkmaz salonda fenalık geçirdi. Sakinleşmesinin ardından ambulans istemediğini ifade ederek adliyeden ayrıldı.