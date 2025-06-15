Samsun’da Sınav Heyecanı Devam Ediyor

SINAV HEYECANI İÇİNDE ÖĞRENCİLER VE AİLELER

Samsun’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınava katılan öğrenciler, sınav sırasında yoğun bir heyecan yaşadı. Aileleri ise dışarıda bu anı heyecanla takip etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS’nin merkezi sınavına Samsun’da 56 okulda 14 bin 96 öğrenci katıldı. Sınavın ilk oturumu, sabah saat 09.30’da başlayıp, 12.50’de sona erdi.

VELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ

Sınavın ilk oturumu tamamlandıktan sonra öğrenciler okul bahçesine çıktı. Bahçenin dışında bekleyen veliler, çocuklarıyla buluşmak için okul duvarlarına kadar tırmandı. Bazı veliler, çocuklarına su ve yiyecek vererek destek olurken, bazıları da onları teselli etti. Çocuklarından daha fazla heyecan duyduklarını ifade eden veliler, çocuklarının çok çalıştığını belirtti. Ayrıca, tüm veli ve çocuklar için sonuçların iyi olmasını temenni ettiklerini söylediler.