Samsun’da Soğuk Hava Etkili Olacak

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası uyarısı yapıldığı için Samsun’da da bu durum hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, 11 Mayıs 2025 Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava tahminlerini takip ediyor.

11 MAYIS 2025 PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, 11 Mayıs Pazar günü Samsun’da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gün içerisinde sıcaklık durumları ise şu şekilde olacak: Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 12°C doğrultusunda ölçülecek.

YAĞIŞ VE RÜZGAR BİLGİLERİ

Yarın Samsun’da yüksek nem hissedilecek. Rüzgar, kuzeyden 8 km/s hızla esecek. Yağış durumu yoğunluğu ile dikkat çekecek, bu yüzden dışarı çıkacakların dikkatli olması öneriliyor.