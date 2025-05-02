Samsun’da Somon Balığı Tercih Ediliyor

SAMSUN’DA VATANDAŞLAR SOMON BALIĞINI TERCİH EDİYOR

Samsun’da, vatandaşlar lezzeti, besleyici özellikleri ve uygun fiyatı nedeniyle somon balığını oldukça tercih ediyor. İlkadım ilçesindeki tezgahlarda somon balığının kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

SOMON BALIĞININ POPÜLERLİĞİ VE FİYATLANDIRMASI

Balıkçı Onurcan Köse, somon balığının lezzeti ve yüksek besin değeri dolayısıyla yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Ayrıca balığın kılçıksız oluşunun da tercih edilmelerinde etkili olduğunu vurguluyor. Köse, “Tezgahlarımızda, somon, levrek ve alabalık var. Somonun ve alabalığın kilosu 150 lira, levrek ise 400 lira. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbunya da mevcut. Mezgit 300, barbunya 400, istavritin kilosu ise 150 liradan satılıyor. Şu an OMEGA oranı en yüksek balık somon olduğu için vatandaş ona rağbet gösteriyor. Fiyat olarak da uygun, neredeyse tavuk fiyatına somon satıyoruz. Şu an en fazla satılan balık somon balığı” diyor.

BALIKLARIN KAYNAĞI VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

Somon balığının Yakakent ve Perşembe’den geldiğini aktaran Köse, “Güzel bir balık, kılçıksız oluşu müşteriyi cezbediyor. OMEGA yüksekliği nedeniyle vatandaş çocuğuna da yedirmek amacıyla en çok somon balığı alıyor” ifadelerini kullanıyor.