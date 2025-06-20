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Samsun’da Suçlar Üzerine Soruşturma Başlatıldı

SAMSUN’DA DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK OPERASYONU

Samsun’da ‘Kamu zararına dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin motosikletlerde motor hacmi üzerinde usulsüz değişiklikler yaptığını ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre, motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek motor hacimleri haksız bir şekilde artırıldığı belirlendi. Bu yöntemle kamu kaybına yol açıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI, ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar ışığında, Samsun, Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 12 şüpheli, dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.

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