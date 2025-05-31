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Samsun’da Şüpheli, Silahla Yakalandı

İFADELERİN YERİNE İLGİ ÇEKEN BİR OLAY

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, havaya silahla ateş açan bir şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yukarı Engiz Mahallesi Hızar Değirmeni Caddesi’nde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi.

SİLAH VE AMMUNİSYON BULUNDU

Ekipler, havaya ateş eden kişinin İ.A. (45) olduğunu tespit etti. Yapılan üst aramasında, ruhsatlı bir tabanca ve toplamda 27 mermi ile 3 adet boş kovan ele geçirildi. Polis, şüpheliyi gerekli işlemler için emniyet birimine götürdü.

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