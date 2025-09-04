Haberler

Samsun’da Tacizci Tutuklandı, H.Y

OLAYIN GERÇEKLEŞTIĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’da 17 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen birey, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi’nde dün akşam saat 20.30 civarında yaşandı.

TACİZ VE POLİSE ŞİKAYET

İddialara göre, 17 yaşındaki D.K., sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin kendisini takip ettiğini, sözlü tacizde bulunduğunu ve kolunu tuttuğunu ifade ederek polise başvurdu. Bu doğrultuda, 16 suç kaydı olan H.Y. (36) gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından H.Y., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden H.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

