Samsun’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

OPERASYON SONUCUNDA ELE GEÇİRİLEN SİKKELER

Samsun’da jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda toplamda 130 adet sikke ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla yaptıkları araştırmalar sonucunda Y.B. (56) isimli kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şahsın ikametinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen arama sonucunda, 138 adet değişik dönemlere ait sikke ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.