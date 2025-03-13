Samsun’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

SİKKE VE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonda toplam 789 adet farklı dönemlere ait sikke ile 98 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili M.Y. (48) isimli şahsın iş yerinde kaçakçılık faaliyetinde bulunduğu bilgisini aldı.

BASKIN VE ELE GEÇİRİLENLER

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında, söz konusu adreste yapılan aramalarda 789 adet sikke ve 98 tarihi eser niteliğinde obje bulundu. Olayla ilgili inceleme sürdüğü bilgisi verildi.