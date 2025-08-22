Haberler

Samsun’da Tarım Aracı Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA SIRASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı. H.K’nin kullandığı ve “pat-pat” olarak bilinen tarım aracı, Fidancık mahallesi Sivritepe mevkiinde yer alan bir fındık bahçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Kaza sonrasında yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi’nde gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun sağlık ekipleri tarafından takip edileceği bildiriliyor.

