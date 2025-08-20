Samsun’da Tarım İşçiliği Toplantısı Yapıldı

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Samsun’da mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin önlenmesi için yürütülen projeler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumların katılımıyla incelendi. ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, kendisine eşlik eden heyetle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TOPLANTIDA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Toplantıda, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları, mevsimlik tarım işçileri çocuklarına yönelik yürütülen sosyal ve kültürel etkinlikler ile il ve ilçelerdeki METİP koordinasyon kurullarının faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı. Çalışmalara; ILO Türkiye Kıdemli İdari İlişkiler Sorumlusu Houtan Houmayounpour, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzmanı Enis Şahbaz, Kıdemli Proje Koordinatörleri Ayşegül Özbek Kansu, Fatma Gelir Ünal, Çocuk İşçiliği Uzmanı Ala Yılmazsoy, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Burcu Kabil, İletişim Uzmanı Esra İzen, Proje Asistanı Ceren Berkkan ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü de katılım gösterdi.