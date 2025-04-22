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Samsun’da TCSG-87 Gemisi Açılacak

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA AÇIK ZİYARET

Samsun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na ait TCSG-87 gemisi ziyarete açılıyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu özel bayram etkinlikleri çerçevesinde geminin vatandaşlar tarafından gezilebileceği ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLECEK

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi’ne demirleyen TCSG-87 gemisinin ziyarete açık alanları, halkın incelemesine imkan tanıyor. Ziyaret esnasında TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, katılımcılara gemiyle ilgili detaylı bilgi sunacak. Bu önemli organizasyonla birlikte hem bayram coşkusu yaşanacak hem de denizciliğin tanıtımına katkı sağlanacak.

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