Samsun’da TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ 43. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Samsun’da, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yılı dolayısıyla TCSG-87 gemisi, ziyaretçilere açıldı. Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi’ne demirleyen gemi, halk tarafından ilgi gördü. TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, gelen ziyaretçilere gemi hakkında bilgiler sunarak, tanıtım yaptı.

VATANDAŞLAR GEMİYİ İNCELEDİ

Ziyaretçilerin geminin ziyarete açık bölümünü gezmesi, birçok insan için anlamlı oldu. 83 yaşındaki Mustafa Uğraş, her yıl Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıldönümünde gemiyi ziyaret ettiğini aktardı. Uğraş, milli ve manevi duygular yaşadığını belirterek, “Şanlı ordumuzun faaliyetlerine biraz meraklıyım, görmek istedim. Milli duygular hiçbir şeyle izah edilemez. Başka bir şey o ancak insan gülünce veya ağlayınca çıkıyor ortaya. Başka türlü sözlerle anlatılmıyor. Vatan sevgisi, millet olma, devlet olma özelliği, çok değişik bir şey.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Uğraş, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümünü kutlayarak, personele görevlerinde başarılar diledi.