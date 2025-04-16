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Samsun’da Tehdit Eden Genç Tutuklandı

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da annesini ve ablasını tehdit eden bir kişi, ikinci kez gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Y.A. isimli genç, annesine ve kardeşine tehditte bulunduğu gerekçesiyle bir gün önce gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEHDİTLERİ DEVAM ETTİ

Ancak akşam eve döndüğünde annesini ve kardeşini yine tehdit eden Y.A.’nın, zorla para aldığı iddia edildi. Şikayet sonrasında, güvenlik güçleri Y.A.’yı yeniden gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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