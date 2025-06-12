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Samsun’da Tek Yön Denetimi Yapıldı

TEK YÖN DENETİMİNDE CEZA YAĞMURU

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan tek yön denetiminde, trafiği ihlal eden sürücülere ağır cezalar kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Emirefendi Mahallesi ve İsmetpaşa Caddesi’nde ters yönde giden 18 araca toplamda 18 bin 874 TL idari para cezası uyguladı.

SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Emniyet yetkilileri, tek yön uygulamalarının sürücü güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. Bu kapsamda denetimlerin özverili bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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