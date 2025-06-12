Samsun’da Tekkeköy Eğitim Festivali Başladı

TEKKEKÖY EĞİTİM FESTİVALİ BAŞLADI

Samsun’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Tekkeköy Eğitim Festivali (TEKKEKÖYFEST), başlamış bulunuyor. Tekkeköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 19 Mayıs Ortaokulu bahçesinde düzenlenen festivalde, TÜBİTAK, eTwinning ve Erasmus+ projeleri ile okul içi projelerin sergilendiği stantlar yer alıyor. Ziyaretçiler, akıl ve zeka oyunları, matematik odaklı eğitici etkinlikler, yüz boyama, balon şişirme aktiviteleri ve palyaço gösterileri gibi çeşitli etkinliklere katılma imkânı buluyor.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin ülkelerin varlığını sürdürebilmesi için en temel unsur olduğunu belirtti ve “Dünyanın en kıymetli topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda var olmanın ve kalıcı olmanın yolu eğitimden, bilimden ve teknolojiden geçiyor.” dedi. Belediye Başkanı Mustafa Candal, sanayinin önemine dikkat çekerek, “Bölgemiz bir sanayi bölgesi. Tarım da var ama Tekkeköy’ü geleceğe taşıyacak olan endüstriyel sanayi. Bu nedenle çocuklarımızı teknolojik gelişmelere uygun şekilde yetiştirmeliyiz.” diye konuştu.

FAALİYETLER BİRÇEŞİTLİK GÖSTERİYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, ilçe genelinde eğitimden sanata, kültürden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Eğitim öğretim yılı boyunca ilçenin her köşesinde çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Uzunlar, “Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin sergilerini içeren 28 stantla festivalimizi açtık. Yarın ortaokul ve lise öğrencilerimizin hazırladığı 41 stant ziyaretçilere sunulacak.” ifadesini kullandı. Festival, yarın sona erecek.