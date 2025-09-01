Haberler

Samsun’da Terlik Hırsızlığı Gerçekleşti

CAMİDE TERLİK HIRSIZLIĞI YAŞANDI

Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir camide ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Kıran Mahallesi’ndeki Yeşiltepe Camisi’nde cemaat ikindi namazına durduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi camiye girdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Cemaatin namaz kıldığı esnada, hırsız kendi terliğini çıkartarak namaz kılanların terliklerinden birini giydi ve camiden hızla ayrıldı. Namaz çıkışında cemaat, kendi terliklerinin yerinde olmadığını fark etti ve durumu cami görevlilerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, güvenlik kameralarındaki görüntüler hırsızın camiye girdiği, kendi terliğini çıkarttığı ve başka bir terliği giyerek kaçtığı anları net bir şekilde ortaya koydu.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

