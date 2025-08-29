Haberler

Samsun’da Ticari Araç Çocuğa Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen bir kazada, hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Kıran Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALANAN ÇOCUK

Alınan bilgilere göre, Bayram S. yönetimindeki 55 VG 888 plakalı hafif ticari araç, 5 yaşındaki Ayaz K.’ye çarptı. Kazadan sonra yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye başlandı.

POLİSİN İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve gerekli çalışmalar yürütülüyor.

