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Samsun’da Tır Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’da bir tırın çarptığı genç yaşamını yitirdi. Kaza, Kavak ilçesinde saat 17.40’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yan yolda ilerleyen A.K. yönetimindeki 07 BJS 364 plakalı tır, 22 yaşındaki Y.S. isimli yayaya çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay hakkında yapılan ihbar sonrası hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Y.S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Y.S.’nin cenazesi Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Y.S.’nin, Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme süreçleri hala devam ediyor.

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